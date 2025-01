L'indice sale per un diffuso miglioramento delle opinioni sulla situazione economica generale

Per l’Istat a gennaio aumenta la fiducia di consumatori e imprese.

Il clima di fiducia dei consumatori vede l’indice passare da 96,3 a 98,2, mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese passa da 95,3 a 95,7.

Tra i consumatori si evidenzia un diffuso miglioramento delle opinioni soprattutto sulla situazione economica generale e su quella futura. Il clima di fiducia dei consumatori torna ad aumentare dopo tre mesi consecutivi di calo.

Per quanto riguarda le imprese l’indice di fiducia aumenta nell’industria (nella manifattura sale da 85,9 a 86,8 e nelle costruzioni cresce marcatamente da 100,9 a 104,2) mentre diminuisce nei servizi di mercato (da 99,6 a 99,0) e nel commercio al dettaglio (da 106,9 a 106,5). A gennaio 2025 l’indice di fiducia delle imprese aumenta per il secondo mese consecutivo riportandosi per la prima volta sul livello stimato ad aprile 2024.

