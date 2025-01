Il ministro al Tavolo del settore annuncia 250 milioni di euro nel 2025

Per la moda scende in campo il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Al Tavolo del settore – dove vengono toccati alcuni argomenti fondamentali dalla definizione di risposte concrete alle sfide da affrontare in Italia e in Ue alla transizione green e digitale – vengono annunciati 250 milioni di euro per il rilancio nel 2025.

Alla riunione, a Palazzo Piacentini, erano presenti le espressioni del settore e delle organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti del ministero del Lavoro, del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e degli enti locali.

Il ministro Urso ha annunciato che per il 2025 il Mimit ha destinato al settore 250 milioni di euro: 100 milioni per i Contratti di sviluppo, altri 100 milioni ai Mini contratti di sviluppo, 15 milioni per accompagnare la transizione ecologica e digitale, e 30,5 milioni per promuovere la sostenibilità nel settore moda.

“Una scelta strategica per sostenere un comparto che rappresenta l’eccellenza del made in Italy e un pilastro della nostra economia – osserva Urso – cifra significativa messa a disposizione attraverso strumenti concreti per dare alle aziende della moda la stabilità e la fiducia di cui hanno bisogno per tornare a crescere”.

