I dati del Mef sulle dichiarazioni dei redditi del 2024, oltre 2 milioni i contribuenti pari al 4,89%

Con il due per mille ai partiti sono andati 29,8 milioni di euro. Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, relative dunque al 2023, poco più di 2 milioni di contribuenti hanno scelto di destinare il proprio due per mille ai partiti politici per una cifra complessiva di 29,8 milioni. E’ quanto emerge dalla ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell’Irpef resa nota dal Mef.

Nel dettaglio sono 2.053.648 i contribuenti che hanno fatto la propria scelta (pari al 4,89% del totale), per un totale di 29.790.532 euro complessivii. Il dato è in crescita: nel 2023 erano stati 1.744.913 cittadini (il 4,15%) a destinare alle forze politiche 24.058.168 euro.

E’ ancora il Pd ad aggiudicarsi la fetta maggiore del due per mille: dei cittadini che hanno indicato la propria scelta i Dem si sono aggiudicati il 30,62% (628.782 contribuenti), pari a 10.286.158 euro. Al secondo posto FdI, indicata in dichiarazione dal 18,62% (382.457), aggiudicandosi così 5.658.481 euro. Entrambi i dati sono in crescita rispetto agli anni precedenti, con delle variazioni. Il Pd nel 2023 aveva ottenuto 8,1 milioni di euro (30,45% scelte, leggermente meno del 2024), nel 2022 7,3 milioni. Mentre FdI lo scorso anno aveva incassato 4,8 milioni (19,94% scelte, quindi più del 2024) e 3,1 il precedente.

