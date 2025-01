Per il quarto trimestre utile netto a 1,8 miliardi e Ebitda a 2,3 miliardi, migliorano redditività e efficienza operativa

Per Netflix si prevede un fatturato 2024 in crescita a oltre i 10 miliardi di dollari. Il gigante dello streaming Netflix comunicherà i risultati del quarto trimestre dell’anno scorso il 21 gennaio. Gli analisti prevedono un utile netto rettificato di 1,83 miliardi di dollari e un Ebitda di 2,36 miliardi, evidenziando il miglioramento delle metriche di redditività e dell’efficienza operativa dell’azienda. Queste ipotesi – secondo Filippo Diodovich, senior market strategist di Ig Italia – sono dovute per la crescita degli abbonati, i ricavi e le iniziative strategiche.

Netflix dovrebbe comunicare utili rettificati per azione pari a 4,23 dollari, segnando un sostanziale aumento del 69% rispetto all’anno precedente. Il fatturato dovrebbe attestarsi a 10,12 miliardi di dollari, che rappresenta una crescita anno su anno del 13,5%.

