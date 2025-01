I dati di Federacciai registrano una diminuzione del 5% rispetto al 2023

L’acciaio italiano raggiunge 20 milioni di tonnellate prodotte nel 2024, facendo registrare una diminuzione del 5% sul 2023. Lo riferisce Federacciai.

A dicembre dell’anno scorso la produzione di acciaio è diminuita dell’8,8% su base annuale per un totale di 1,2 milioni di tonnellate. In linea anche la produzione di laminati lunghi, risultata in flessione tendenziale del 4,7% fermandosi a 682 mila tonnellate, mentre quella di laminati piani ha interrotto l’andamento in discesa del periodo febbraio-novembre, con un aumento del 3,2% su base annua, attestandosi a 639 mila tonnellate.

