Il ritratto del nuovo numero uno della compagnia aerea a guida Lufthansa

Sandro Pappalardo è il nuovo presidente di Ita a guida Lufthansa. Classe 1967, inizia la carriera, a 19 anni, come Ufficiale dell’Esercito. Consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza, la laurea in Scienze della Pubblica amministrazione e diversi master. Divenuto pilota dell’aviazione dell’Esercito ricopre diversi incarichi tra i quali pilota di elicotteri, capo ufficio personale, ufficiale addetto alle operazioni e addestramento, ufficiale addetto alla difesa nucleare biologica e chimica.

In missione in Libano con Unifil

Pappalardo è anche stato pilota militare e personnel officer, in Libano, nella missione Unifil, oltre ad aver ricoperto numerosi altri incarichi nella organizzazione militare, fra cui la missione Isaf in Afghanistan. In Italia partecipa all’operazione ‘Vespri Siciliani’. E’ stato candidato al parlamento per Fdi nel 2013. Da novembre 2017 a giugno 2019 è stato assessore della Regione Siciliana con delega al Turismo, Sport e Spettacolo. E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Enit, Agenzia Nazionale del Turismo.

Le decorazioni in carriera

Nella sua carriera è stato insignito di diverse decorazioni, e tra queste: Medaglia Aeronautica Militare di Lunga Navigazione Aerea – ORO, Medaglia Mauriziana al merito militare, Croce commemorativa per la missione militare di pace Unifil, Medaglia delle Nazioni Unite per il servizio prestato presso Unifil, Croce commemorativa per la salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento dell’ordine pubblico, Medaglia NATO per l’operazione ISAF, Medaglia dello Stato spagnolo “De Operaciones de Mantenimento de Paz”, Croce commemorativa per la partecipazione alle operazione di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale nell’ambito delle operazioni militari svolte dalla FA internazionali a favore della pacificazione in Afghanistan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata