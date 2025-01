Il prezzo medio è di 416 euro, ma gli aumenti sono variabili sul territorio nazionale: a Roma +10,5% su base annua

Rallentamento, ma lieve, a novembre 2024, nella crescita dei prezzi delle assicurazioni Rc Auto per la responsabilità civile da danni automobilistici. Nel mese, infatti, secondo un’indagine dell’Ivass, autorità di vigilanza del settore, il prezzo medio dei contratti è rimasto fermo a 416 euro come a ottobre: si tratta di un aumento su base annua del 6,6%, in diminuzione dal +7,2% di ottobre.

Le differenze tra regioni e tra classi

Ma gli aumenti non sono costanti su tutto il territorio nazionale. Le province italiane registrano incrementi di prezzo su base annua variabili, compresi tra il +2,3% di Crotone e il +10,5% di Roma; il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 258 euro, in aumento del 4,2% su base annua (a ottobre 2024 la variazione annua del differenziale era stata del +11,7%) e in riduzione del 42,7% rispetto allo stesso mese del 2014. Per gli assicurati in prima classe, l’aumento su base annua del prezzo medio è del 6,0% mentre per quelli appartenenti a classi di merito peggiori l’incremento è del 9,0%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata