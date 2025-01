Dopo lo stop per manutenzione strumento ripristinato ma la Cgil scova l'assenza dell'aumento dei requisiti

Pensioni in tilt, si potrebbe dire dopo lo stop per manutenzione del simulatore dell’Inps. Ma lo strumento è stato ora ripristinato: per il calcolo della pensione viene cancellato l’aggiornamento denunciato dalla Cgil – che ieri aveva scatenato il caos – e che prevedeva tre mesi in più per l’uscita dal lavoro dal 2027.

A fare il controllo è stato lo stesso sindacato di corso d’Italia– dopo l’annuncio della mattinata in cui l’Inps parlava di “manutenzione” e sospendeva la consultazione sul loro sito della sezione per calcolare la data di maturazione della pensione.

Durigon: “Lega si opporrà in ogni modo ad aumento età”

“Me la sento di dire tranquillamente che come Lega noi ci opporremo in qualsiasi modo a questo aumento di ulteriori tre mesi, come ci siamo opposti ai tre mesi di finestre che ogni tanto vengono inseriti in qualche contesto”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro e vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, a SkyTg24 Economia, rispondendo a una domanda sull’aumento di tre mesi per accedere alla pensione. “Questa è la mia posizione di governo”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata