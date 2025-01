Bollettino economico per il 2024 fissa +0,7%. Inflazione sotto controllo, obiettivo stabilizzarla al 2%

La Bce vede una crescita lenta stimando un +1,1% per il 2025. Il bollettino economico della Bce mette in evidenza come le proiezioni degli esperti parlino di una crescita economica dello 0,7% nel 2024, dell’1,1% nel 2025, dell’1,4% nel 2026, per poi scendere all’1,3% nel 2027.

“La ripresa economica prevista nell’esercizio dello scorso dicembre sarebbe più lenta rispetto a quanto anticipato nelle proiezioni macro-economiche formulate per l’area dell’euro a settembre 2024 dagli esperti della Bce – si rileva nel bollettino – nonostante l’aumento della crescita registrato nel terzo trimestre, gli indicatori basati sulle indagini congiunturali segnalano una contrazione nel quarto“.

La ripresa prevista – si spiega – è “riconducibile principalmente all’incremento dei redditi reali, grazie al quale le famiglie dovrebbero poter accrescere i loro consumi, e all’aumento degli investimenti delle imprese. Nel corso del tempo il graduale venir meno degli effetti della politica monetaria restrittiva dovrebbe sostenere la ripresa della domanda interna“.

Inoltre secondo la Bce “il processo disinflazione è ben avviato” ed è “attesa al 2,1% in 2025“; l’obiettivo è “stabilizzarla al 2%”. C’è spazio anche per il Pnrr nelle valutazioni della Bce che mette in risalto i possibili rischi che deriverebbero da “un’attuazione incompleta”; motivo per cui la Bce invita a preferire la qualità rispetto alla velocità.

