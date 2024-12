Un anno di Borsa a Milano con l'ombra del delisting, nel 2024 quotate 421 società contro le 429 del 2023. Il Ftse Mib chiude in rialzo del 12,6%

A Piazza Affari sale la capitalizzazione. E nel 2024 il titolo più negoziato è UniCredit.

Piazza Affari archivia un 2024 positivo sui listini. Il Ftse Mib chiude l’anno in rialzo del 12,6% e il Ftse All Share del 12%, un progresso a doppio cifra, per quanto non ai livelli dell’anno passato. Sul 2024 si è però allungata l’ombra del delisting alla Borsa di Milano. Il massimo annuale del Ftse Mib è stato toccato a 35.410 punti il 16 maggio, mentre il minimo risale al 23 gennaio a 30.077. Il Ftse All Share ha visto un massimo a 37.632 punti il 16 maggio, partendo da un minimo di 32.162 punti il 3 gennaio.

Per la Borsa di Milano la capitalizzazione sale dai 761 miliardi dello scorso anno a 811 miliardi nel 2024, pari al 38% del Pil italiano (era 39,4% nel 2023). Gli scambi di azioni, in aumento rispetto all’anno precedente, hanno raggiunto una media giornaliera di 2,6 miliardi e una media di oltre 300.000 contratti. Complessivamente sono stati scambiati oltre 76 milioni di contratti e un controvalore di 666 miliardi di euro.

A Palazzo Mezzanotte sono quotate 421 aziende, a fronte delle 429 di fine 2023, e si registrano scambi giornalieri medi per 2,4 miliardi. Sono 210 le società sul mercato Euronext Milan (di cui 69 sul segmento STAR), 1 strumento FIA sul mercato Euronext MIV Milan e 210 su Euronext Growth Milan (il mercato di crescita dedicato alle piccole e medie imprese). Nel 2024 si registrano 22 ammissioni di cui su Euronext Milan (segmento STAR) e 21 su Euronext Growth Milan (di cui 5 sul segmento professionale).

UniCredit, che tiene banco da settimane con l’Ops su Banco Bpm, è risultata il titolo star in quanto più liquido: 78 miliardi di controvalore scambiati. Piazza Gae Aulenti è anche tra le migliori performance assolute nell’anno (+56,69%). In testa per rialzo, invece, c’è Unipol: +133,05% nell’ anno del completamento dell’integrazione con UnipolSai.

Quest’anno si sono dunque quotate 22 nuove società. Nel 2024 il totale della raccolta è stato di 206 milioni da parte delle 22 IPO sui mercati di Borsa Italiana, in calo rispetto alle 39 dell’anno precedente. In aggiunta ci sono state 20 operazioni di aumento di capitale in opzione con un controvalore di circa 948 milioni. Nel 2024 le OPA sono state 26 per un controvalore di circa 3,163 milioni. D’altro canto nel 2024 diverse società hanno invece deciso di lasciare Piazza Affari. Sono uscite da Piazza Affari una trentina di realtà, fra cui Cnh Industrial e Tod’s. Con un saldo negativo a livello di scambi e capitalizzazione.

