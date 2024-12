Tra mercatini, laghi e montagne, ecco i consigli di Trainline per le feste

Con l’avvicinarsi delle festività, cresce il desiderio di scoprire nuovi luoghi e vivere momenti unici: ecco 5 destinazioni eco-chic per Natale. Il treno “si conferma la scelta ideale per chi cerca un viaggio comodo, sostenibile e conveniente, perfetto per immergersi nell’atmosfera del Natale”, spiega Trainline in un comunicato, consigliando alcune mete specifiche.

A Salerno per Luci d’Artista, uno spettacolo di luci a cielo aperto

Le spettacolari Luci d’Artista trasformano Salerno in un museo a cielo aperto, creando un’esperienza magica che incanta ogni anno i visitatori. Le vie della città, impreziosite dalle installazioni luminose, diventano un palcoscenico di colori e luci, regalando un’atmosfera davvero unica. Raggiungibile comodamente in treno dalla capitale , Salerno accoglie i visitatori con la magia delle luci e della tradizione natalizia, in un contesto affascinante e suggestivo.

A Napoli, Natale tra presepi e artigianato

Il cuore della tradizione natalizia napoletana si trova in via San Gregorio Armeno, una delle vie più famose al mondo per i suoi presepi artigianali. I viaggiatori possono esplorare lo storico quartiere di Spaccanapoli, assaporando l’atmosfera vibrante delle feste e scoprendo le botteghe artigiane. Napoli è facilmente raggiungibile in treno da Firenze , offrendo un’occasione imperdibile per farsi travolgere dalle tradizioni del Natale partenopeo.

A Manarola (Cinque Terre) per ammirare il presepe che illumina il mare

Il borgo di Manarola, nelle Cinque Terre, è celebre per il presepe luminoso più grande del mondo, un vero spettacolo di luci che illumina in maniera scenografica la collina a picco sul mare. Comodamente raggiungibile da Genova in treno, il borgo regala un’esperienza natalizia senza pari, dove la bellezza del mare e del paesaggio si fonde alla magia delle festività. Un’atmosfera unica, da scoprire anche in inverno, lontano dalla folla estiva.

A Como, dove il Natale si riflette sulle acque del lago

Ogni anno, sulle sponde del lago di Como, prende vita un vero e proprio villaggio natalizio, dove luci, colori, musica creano un’atmosfera magica, incantando soprattutto i più piccoli. Facilmente raggiungibile in treno da Milano , è la destinazione perfetta, per ammirare le luci festive che adornano gli edifici storici e passeggiare per le pittoresche vie del centro vivendo un’esperienza incantevole.

A Milano, per lo shopping natalizio e arte sotto le luci delle feste

Milano, con la sua atmosfera cosmopolita, offre una delle esperienze natalizie più dinamiche d’Italia. Tra vetrine addobbate a festa, mercatini di Natale, e temporary store a tema, la città diventa una meta imperdibile per chi non vede l’ora di immergersi nell’atmosfera delle festività. Inoltre, sono presenti bancarelle e mercatini di ogni tipo, soprattutto in luoghi centrali come Piazza del Duomo. La metropoli meneghina è raggiungibile in poco più di un’ora con un treno da Verona , per perdersi nell’atmosfera di un Natale classico e iconico.

