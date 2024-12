Tra i regali più ricercati ci sono vestiti e accessori, giocattoli, libri, ma anche prodotti di profumeria e cosmetica

Manca sempre meno a Natale e gli italiani sono a caccia degli ultimi regali. Secondo uno studio di Confesercenti e Ipsos, nonostante “il clima di incertezza sul futuro che pesa su famiglie e imprese”, sono quasi 7 milioni le persone che nell’ultimo weekend prenatalizio compreranno gli ultimi doni da mettere sotto l’albero. Acquisti per un giro d’affari di circa 1,5 miliardi di euro, ultima tranche di una spesa complessiva per le festività natalizie che il Codacons stima in 25 miliardi.

Sempre secondo l’indagine Confesercenti-Ipsos, in queste vacanze si faranno in media poco meno di nove regali a testa, per un budget di 225 euro a persona. Tra i doni più ricercati ci sono vestiti e accessori, giocattoli, libri, ma anche prodotti di profumeria e cosmetica. E in controtendenza, sullo shopping last minute, i punti vendita fisici battono quelli online: il 61% del totale degli acquisti viene effettuato in negozi di vicinato, in centri commerciali o in mercati.

Tra gli articoli da regalo o da mettere sotto l’albero il must – almeno secondo Coldiretti/Ixè, c’è il classico cesto enogastronomico, scelto da più di una famiglia su tre. L’appeal di questo tipo di regalo, si spiega, è l’inclusione di prodotti di alta qualità come il tartufo o l’Aceto Balsamico di Modena, ma anche la possibilità di includere prodotti che garantiscono come valore aggiunto l’origine nazionale degli ingredienti: l’olio extravergine d’oliva di produzione nostrana o la pasta fatta con grano al 100% italiano.

Ammonta invece a 3,2 miliardi di euro la spesa degli italiani per quanto riguarda il Cenone di Natale, sottolinea Confcooperative, che segnala un aumento di 300 milioni di euro rispetto all’anno scorso. Aumento trainato però – più che dai consumi – dalla crescita dell’inflazione e del numero degli occupati nel loro complesso: l’esercito dei poveri assoluti e relativi è infatti di circa 10 milioni di persone.

