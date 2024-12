La partnership in scadenza al 31 dicembre 2025 è stata estesa fino al 2030 con previsione di rinnovo fino al 2035

Il Gruppo Prada e EssilorLuxottica annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Prada, Prada Linea Rossa e Miu Miu. Lo comunicano le due società in una nota. L’accordo in essere, in scadenza al 31 dicembre 2025, è stato esteso fino al 31 dicembre 2030, con previsione di rinnovo fino al 31 dicembre 2035.Gli oltre vent’anni di collaborazione tra le due aziende – informa la nota – sono il frutto di una visione condivisa e una costante ricerca dell’eccellenza. Con un approccio unico e innovativo al lusso, questa partnership ha saputo creare uno stile diventato sinonimo di un’eleganza senza tempo con uno sguardo rivolto al futuro. Ispirandosi al mondo della moda e a quello della tecnologia, le due aziende hanno realizzato collezioni all’avanguardia diventate un punto di riferimento nell’intero settore.

Bertelli (Prada): “Collaborazione basata su artigianalità, qualità e innovazione.”

Patrizio Bertelli, Presidente del Gruppo Prada, ha commentato: “Siamo felici di annunciare il rinnovo dell’accordo con EssilorLuxottica, un partner fidato e di lunga data con il quale abbiamo dato vita a una forte collaborazione basata su artigianalità, qualità e innovazione. Questo rinnovo conferma il nostro impegno verso questi valori e la nostra visione condivisa per il futuro dell’eyewear”. “Da quando le nostre strade si sono incrociate per la prima volta, il Gruppo Prada è stato un partner straordinario, con un posto davvero speciale nella nostra storia. Questo rinnovo ci riempie di orgoglio e conferma l’impegno comune per portare l’occhiale di lusso alla sua espressione più alta. Dall’eleganza più raffinata all’irriverenza audace e al dinamismo ispirato allo sport, insieme siamo determinati a offrire prodotti sempre più innovativi negli anni a venire”, ha aggiunto Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

