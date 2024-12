Stellantis registra una diminuzione del 10,8%. Scende anche la quota di mercato per le elettriche a batteria

Le nuove immatricolazioni di auto registrano un calo dell’1,9% a novembre 2024 in Ue. Lo comunica l’Acea, l’Associazione dei costruttori europei di auto. La quota di mercato delle auto elettriche a batteria a novembre 2024 è scesa al 15% dal 16,3% dello scorso anno, mentre i volumi sono diminuiti del 9,5%.

A novembre Stellantis ha registrato nuove immatricolazioni in Europa, nei Paesi Efta e nel Regno Unito, per 142.425 auto, in calo del 10,8% rispetto allo stesso mese del 2023. La quota di mercato scende al 13,5% rispetto al 14,8% del novembre 2023. Da gennaio a novembre 2024, Stellantis ha venduto 1.843.335 auto, il 7,4% in meno sullo stesso periodo del 2023. La quota di mercato nel periodo è pari al 15,5% contro il 16,9% dello stesso periodo dell’anno scorso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata