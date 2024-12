La multinazionale spagnola dell'abbigliamento Inditex: "Piacciono le collezioni autunno-inverno, vendite in crescita del 7,1%"

Vola la moda di Zara, con oltre 27 miliardi di ricavi nei primi 9 mesi del 2024.

La trimestrale di Inditex – multinazionale spagnola dell’abbigliamento – ha infatti registrato ricavi per 27,4 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2024, con l’utile netto a 4,4 miliardi di euro, in aumento dell’8,5%, e le vendite cresciute del 7,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Ebitda è aumentato del 7,2% raggiungendo gli 8 miliardi di euro mentre la posizione di cassa netta è cresciuta del 3%, a 11,8 miliardi di euro.

In questo periodo Inditex “ha continuato a registrare una performance operativa importante grazie alla creatività dei team e alla solida implementazione del proprio business model completamente integrato. I clienti hanno accolto favorevolmente le collezioni autunno-inverno. Nei primi nove mesi dell’anno, le vendite a valuta costante sono cresciute del +10,5% rispetto al pari periodo del 2023, dimostrando uno sviluppo soddisfacente sia in store sia on-line. Le vendite sono state positive in tutti i concept“.

Inoltre l’azienda “ha mantenuto margini di vendita molto sani su tutte le linee del conto economico”.

