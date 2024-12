Veterano settore lancia la sfida: "Storia unica e brand iconici, ora elevare potenziale e ambizione crescita"

Campari nomina Simon Hunt nuovo ceo, e il titolo brinda a Piazza Affari volando oltre il 4%.

Simon Hunt, veterano del settore spirit in passato è stato chief executive officer di William Grant&Sons.

“Simon Hunt possiede una vasta e comprovata esperienza nella gestione di aziende di premium spirit e nello sviluppo e crescita di marchi iconici a livello globale”, si legge nel comunicato del gruppo Campari. Hunt subentrerà agli attuali co-ceo ad interim Paolo Marchesini (chief financial and operating officer) e Fabio Di Fede (chief legal and M&A officer).

“Sono onorato ed entusiasta di cogliere questa straordinaria opportunità – dice Hunt – e non vedo l’ora di collaborare con un leadership team di talento quale quello di Campari group e con tutta l’organizzazione per continuare a consolidare l’eredità e i successi degli ultimi decenni, elevando il potenziale e l’ambizione di crescita del gruppo a livelli ancora più elevati. Durante i miei oltre tre decenni di esperienza nell’industria degli spirit, ho sempre nutrito grande stima per Campari group per la sua storia unica, il solido portafoglio di brand iconici, la cultura aziendale, la continua sovraperformance e l’eccezionale storia di crescita”.

