Il direttore commerciale Italia di Aon tra i migliori sul podio a un evento a Portofino

Premiate le eccellenze del Meridione a Portofino, all’evento ‘L’economia del Sud: sviluppo, opportunità e sfide’, organizzato da FederTerziario, Servizinnova e FondItalia. Tra i manager sul podio c’è Francesco Trebisonda. Calabrese, di Corigliano Calabro in provincia di Cosenza, Trebisonda è direttore commerciale Italia e consigliere d’amministrazione di Aon.

Aon Italia è la branch italiana della capogruppo Aon plc, grande azienda quotata a New York con quartier generale a Londra, agenzie in oltre 120 Paesi e più di 50mila dipendenti. Aon è specializzata nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo, e nella consulenza per le risorse umane. In Italia è presente con un’organizzazione capillare sul territorio, con oltre 25 uffici principali e più di 1.500 dipendenti. Fornisce alle piccole e medie imprese, ai grandi gruppi industriali e finanziari, agli enti pubblici e ai professionisti soluzioni su misura per la gestione dei rischi e consulenza sui programmi assicurativi.

A Trebisonda, in precedenza, è stata anche assegnata la medaglia d’oro dall’associazione Brutium, calabresi nel mondo, per essersi distinto professionalmente e umanamente.

