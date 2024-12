Ieri l'ad portoghese ha lasciato il suo incarico

Il titolo di Stellantis non fa prezzo in apertura di seduta a Piazza Affari, dopo le dimissioni del ceo Carlos Tavares. Ieri l’ad portoghese ha presentato le dimissioni al consiglio di amministrazione presieduto da John Elkann, che le ha accettate. Dopo alcuni minuti dall’avvio degli scambi, il titolo segna un calo del 5,90% a 11,796 euro per azione.

