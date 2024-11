Problemi ai pagamenti digitali da ieri. L'azienda Nexi: "Non risolti i disservizi Worldline"

Da diverse ore molti utenti segnalano che il proprio bancomat non funziona e anche oggi molti pagamenti risultano bloccati. Nexi, società che offre servizi per i pagamenti digitali per banche, aziende, istituzioni e per la pubblica amministrazione, ha avvertito che il “grave incidente” comunicato ieri da Worldline, che ha generato “importanti disservizi” nell’utilizzo del bancomat per prelievi e pagamenti su diverse banche in Europa e in particolar modo in Italia, “non risulta ancora risolto”.

Bancomat non funziona, ecco perché

A causare il blocco dei bancomat sarebbe un problema causato da malfunzionamenti della piattaforma Worldline, la quale ha comunicato che sta lavorando per identificare potenziali soluzioni alternative per riattivare i servizi, in attesa che l’infrastruttura fisica danneggiata venga ripristinata. “Al momento non abbiamo ricevuto ancora informazioni certe sulle tempistiche di risoluzione e, per quanto riguarda gli impatti in Italia, si evidenzia che sono interessati esclusivamente i servizi di pagamento operati attraverso infrastrutture Worldline, di cui quest’ultima è unicamente responsabile”, afferma Nexi.

Nexi ha avviato un’indagine

L’azienda per i pagamenti digitali aggiunge che “continua il costante monitoraggio sui tavoli tecnici e ha già rafforzato il presidio dei canali di assistenza ai propri Partner e alla clientela finale”. In attesa di aggiornamenti da parte di Worldline sulle tempistiche di risoluzione, Nexi informa di avere avviato un’indagine e si riserva ogni opportuna azione a tutela degli interessi della società e dei clienti.

Blocco causato da “lavori a tubi del gas”

“Lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore”. È la spiegazione data da Worldline in una nota a seguito dei problemi di connessione riscontrati ieri in mattinata con i suoi data center in Italia. La fintech francese, che si occupa di pagamenti elettronici, fa sapere che “i lavori di ripristino da parte del nostro fornitore inizieranno in giornata. Gli impatti sono principalmente localizzati in Italia, con effetti in alcuni altri mercati”.

Nel frattempo, Worldline “sta lavorando incessantemente all’individuazione di potenziali soluzioni per riattivare i servizi, in attesa del ripristino dell’infrastruttura fisica” e “sta lavorando a stretto contatto con il vettore di rete per monitorare l’avanzamento dei lavori di ripristino”. Infine, “si rammarica di questo evento e si scusa con gli esercenti e i consumatori per l’inconveniente”.

