Nel 2023 la cifra è arrivata a 360 miliardi, il nostro Paese è in coda per i pagamenti digitali in Europa

Gli italiani prelevano un miliardo al giorno al bancomat. Lo rivela un nuovo rapporto del Centro studi di Unimpresa.

Nel 2022 il contante prelevato si è attestato a 350 miliardi di euro. Nel 2023, dopo un anno, la cifra è salita a 360 miliardi (+2%). L’incremento arriva a 18 miliardi se si considera che nel 2021 i prelievi si erano attestati a quota 352 miliardi. In sostanza, in Italia si sfiora un miliardo di euro che viene quotidianamente ritirato dagli Atm.

Tra moneta virtuale e pagamenti digitali, l’anno scorso le operazioni sono arrivate a 11mila miliardi di euro tra bonifici (pari al 94% di questo comparto), assegni bancari e circolari, carte di credito o di debito.

Del resto – secondo il Centro studi di Unimpresa da un’analisi dei dati della Banca d’Italia – il nostro Paese è in coda alla classifica per i pagamenti digitali in Europa. Insomma, il contante piace agli italiani e il divario col resto d’Europa è ancora ampio.

Se si analizza la classifica dei Paesi europei sulla base del totale delle operazioni di pagamento effettuate con strumenti diversi dal cash, in fondo alla classifica troviamo l’Italia con un totale di 199,5 operazioni pro-capite. Il nostro Paese – viene spiegato – è tra quelli con il minor utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante.

