L'intervista a Tribuna politica ed economica

“L’Ambasciata d’Italia è al fianco degli imprenditori italiani e del loro sforzo di internazionalizzazione: non c’è imprenditore che chieda di essere ricevuto ed ascoltato dall’Ambasciata Italiana, che non sia incontrato ed assistito. Sono diverse centinaia le imprese italiane stabilmente attive (in ogni settore, non solo in quello energetico) negli Emirati e sostenute da azioni di sistema dell’Ambasciata, del Consolato Generale di Dubai, dell’Agenzia Ice di Dubai e di Sace. Ad esempio, il nostro Ufficio Ice di Dubai (Sezione per la promozione degli scambi della nostra Ambasciata) ha come finalità preminente la promozione e l’internazionalizzazione proprio e soprattutto delle Micro, Piccole e Medie Imprese”. Così l’Ambasciatore d’Italia ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, in un’intervista a Tribuna politica ed economica.

“Sono numerosi (ed in molteplici settori) gli eventi di promozione economica e commerciale organizzati dall’Ambasciata, dal Consolato Generale e dall’Ufficio Ice, nonché le missioni imprenditoriali ed incontri B2B, le partecipazioni a fiere di settore, gli accordi commerciali con partner della Grande Distribuzione Organizzata, ed altro. Negli Emirati- continua l’ambasciatore – c’è spazio per tutti, sia per i grandi gruppi, che per le Pmi. E’ motivo di orgoglio per l’Italia che grandi gruppi italiani abbiano recentemente firmato contratti significativi per lo sviluppo di giacimenti negli Emirati Arabi Uniti. Ricordo, ad esempio, che i gruppi Maire Tecnimont e Saipem si sono aggiudicati contratti del valore complessivo di ben 12,8 miliardi di dollari per lo sviluppo del progetto Hail and Ghasha ad Abu Dhabi, premiando quindi l’altissimo valore dell’ingegneria Made in Italy“.

“I rapporti bilaterali- sottolinea l’ambasciatore Fanara – sono eccellenti: Emirati Arabi Uniti ed Italia vivono al momento una vera e propria “luna di miele” prolungata: basti pensare che, dal mio arrivo ad Abu Dhabi, abbiamo organizzato ben 18 missioni istituzionali di esponenti del governo italiano e che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in missione negli Emirati per ben due volte. Inoltre, negli ultimi mesi il Presidente degli Emirati Arabi Uniti è stato due volte in visita in Italia. Siamo al lavoro per organizzare altri eventi ed iniziative di alto livello, che possano incrementare ulteriormente le già eccellenti relazioni politiche, economiche e culturali bilaterali” ha concluso Ferrara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata