Il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, a margine della sessione plenaria del ‘Salone dei pagamenti 2024’ in programma a Milano, risponde a una domanda della stampa sulla vicenda dell’Ops di UniCredit su Banco Bpm.

“Golden power? Se non è chiara, perché la dovrei chiarire io che non sono parte. Nelle operazioni di mercato valgono due fattori: i fattori strettamente di mercato, che sono quelli economici, e le regole con la vigilanza delle autorità. Noi non siamo parte, non competiamo in questa vicenda, non siamo vigilanti. Conosciamo le regole e, conoscendole, non partecipiamo a dibattiti che sarebbero scomposti e fuori luogo”, ha dichiarato Patuelli.

