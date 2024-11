E' la prima volta di una città europea sul gradino più alto del podio, al secondo posto Upper 5th Avenue a New York e New Bond Street a Londra

Via Montenapoleone è la strada del lusso più costosa al mondo. A certificarlo la 34esima edizione di ‘Main streets across the world’, il rapporto di ‘Cushman&Wakefield’ che analizza le vie del lusso più care a livello globale sulla base dei canoni di locazione.

La via milanese è la prima città europea a salire sul gradino più alto del podio della classifica mondiale. Sorpassa la Upper 5th Avenue a New York. Mentre New Bond Street a Londra riconquista la terza posizione scavalcando Tsim Sha Tsui ad Hong Kong.

Per quanto riguarda la classifica circoscritta soltanto all’Europa – che comprende più di una strada per Paese – via dei Condotti e Piazza di Spagna a Roma si sono piazzate rispettivamente al terzo e al decimo posto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata