Ministro Economia Giorgetti: "Possibile adozione norma nei limiti delle disponibilità finanziarie"

Il secondo acconto delle tasse potrebbe esser rinviato e rateizzato. La misura è infatti al centro di una valutazione da parte del governo.

“Nei limiti delle disponibilità finanziarie sussistenti – afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del question time alla Camera – sarà valutata la possibile adozione di una norma che preveda, anche per il periodo d’imposta 2024, il rinvio, con possibilità di rateizzazione da gennaio a maggio dell’anno successivo, del secondo acconto di imposte e contributi“.

Poi Giorgetti fa anche presente come le risorse derivanti dall’adesione al concordato preventivo saranno destinate “in via prioritaria alla riduzione delle aliquote Irpef“.

