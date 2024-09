Il Federal Open Market Committee della Federal Reserve "ha acquisito maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%"

La Federal Reserve ha deciso di tagliare i tassi di interesse dei Fed Funds di 50 punti base, portandoli al range di 4,75%-5% dal 5,25%-5,5%, livello su cui si mantenevano da luglio 2023. È il primo taglio dei tassi di interesse da marzo 2020, quando la Fed adottò taglio di 100 punti in piena emergenza Covid.

Il Federal Open Market Committee della Federal Reserve “ha acquisito maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2% e ritiene che i rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione siano grosso modo in equilibrio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata