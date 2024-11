“Abbiamo confermato che martedì convocheremo, con anche la parte datoriale e il ministero del Lavoro e quello delle Finanze, un tavolo per affrontare il tema del rinnovo del contratto nazionale e sui temi relativi strutturalmente alla gestione del trasporto pubblico locale: quindi non solo sulla finanziaria ma anche in prospettiva”, lo ha detto il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, a margine dell’incontro con le sigle sindacali ricevute a Porta Pia a seguito dello sciopero dell’8 novembre e della manifestazione a esso collegata dei lavoratori del trasporto pubblico locale.

“E’ evidente che bisogna trovare un punto di equilibrio che consenta nel lungo periodo di mantenere un progressivo aumento del livello di qualità del settore e un riconoscimento dal punto di vista economico sui lavoratori, garantendo la sicurezza non solo degli operatori, ma anche dei passeggeri sui vari mezzi”, ha quindi ribadito Rixi, che poi ha affermato: “In un’ipotesi come questa ognuno si deve prendere una parte delle responsabilità, tra cui il fatto di avere un servizio che possa lavorare più ore al giorno, e che le varie interruzioni e i vari scioperi devono essere assolutamente limitati, perché altrimenti il tema della qualità e della gestione del servizio diventa particolarmente difficile”, conclude il viceministro dei Trasporti.

