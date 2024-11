L'amministratore delegato Orcel: "Impegno leadership settore, crescita organica. Aumentiamo dividendi dal 2025"

Unicredit registra un utile netto nel terzo trimestre 2024 in rialzo dell’8% rispetto all’anno precedente a 2,5 miliardi e un utile netto di 7,7 miliardi nei 9 mesi del 2024, in rialzo del 16% rispetto ai 9 mesi del 2023. Lo comunica il Gruppo Unicredit parlando di “risultati record” e di “15esimo trimestre consecutivo di crescita sostenibile e miglioramento progressivo delle nostre metriche”.

Per Unicredit la guidance per l’utile netto del 2024 è incrementata a oltre 9 miliardi. La guidance sul RoTE dell’intero anno 2024 è stata alzata a circa 17% da circa 16,5%.

“La nostra priorità su base quotidiana resta comunque l’impegno ad accelerare la nostra indiscussa leadership nel settore – dice l’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel – e a raggiungere le nostre ambizioni di crescita organica. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo conseguito per i nostri clienti, per le nostre comunità e per i nostri azionisti, e le nostre persone non perderanno la determinazione a conseguire risultati eccellenti per tutti i nostri stakeholders”. Inoltre – continua Orcel – “aumenteremo il nostro dividendo al 50% dell’utile netto a partire dal 2025, in rialzo rispetto al 40% attuale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata