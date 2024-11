Investimenti in crescita del 18,5%, migliora guidance 2024. Acconto dividendo va a 11,92 centesimi per azione in salita del 4%

Terna ha chiuso i primi nove mesi del 2024 riportando ricavi per 2.647,4 milioni di euro, in aumento del 17,8% rispetto ai 2.247,1 milioni dello stesso periodo del 2023. L’utile netto di Gruppo del periodo si attesta a 812,6 milioni di euro, in crescita di 170,9 milioni di euro rispetto ai 641,7 milioni dei primi nove mesi del 2023 (+26,6%). Nel terzo trimestre, l’utile netto di Gruppo ha registrato un incremento del 16,3% a 267,8 milioni di euro (230,3 milioni nello stesso periodo del 2023).

L’Ebitda (Margine operativo lordo) dei primi nove mesi del 2024 si attesta a 1.892,2 milioni di euro, in crescita di 336,0 milioni di euro (+21,6%) rispetto ai 1.556,2 milioni di euro dei primi nove mesi del 2023. Il dato dell’Ebitda relativo al terzo trimestre del 2024 mostra un incremento del 18,2% a 635,0 milioni di euro (537,0 milioni di euro nello stesso periodo del 2023). L’Ebit (Risultato operativo) del periodo, a valle di ammortamenti e svalutazioni, è pari a 1.256,8 milioni di euro, rispetto ai 979,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2023 (+28,3%).

Gli investimenti complessivi nei primi nove mesi del 2024 sono pari a 1.699,2 milioni di euro, in crescita del 18,5% rispetto ai 1.433,6 milioni del corrispondente periodo del 2023. Tra i principali progetti si segnalano gli avanzamenti del Tyrrhenian link, il collegamento elettrico sottomarino fra Campania, Sicilia e Sardegna, dell’Adriatic link, l’elettrodotto sottomarino fra Abruzzo e Marche, e del collegamento tra la Toscana, la Corsica e la Sardegna (Sa.Co.I.3), nonché gli interventi per incrementare la sicurezza e l’efficienza della rete elettrica in alta e altissima tensione nelle aree interessate dai Giochi Olimpici e Paralimpici ‘Milano-Cortina 2026‘, quelli per accrescere la capacità di scambio tra la Calabria e la Sicilia (collegamento ‘Bolano-Annunziata’), tra le diverse zone del mercato elettrico in Sicilia (collegamento ‘Paternò-Pantano-Priolo’), a cui si aggiungono le attività realizzative dei collegamenti ‘Colunga-Calenzano’, tra Emilia-Romagna e Toscana, e ‘Cassano-Chiari’, in Lombardia.

Terna prevede un miglioramento della guidance per il 2024, ed in particolare è previsto che i ricavi si attestino a 3,61 miliardi di euro e l’Ebitda a 2,50 miliardi di euro. Previsto in miglioramento anche l’utile netto di gruppo che porterà a un utile per azione di 52 centesimi di euro nel 2024. Il Consiglio di amministrazione di Terna ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo ordinario dell’esercizio 2024 pari a 11,92 centesimi di euro per azione, in crescita del 4%.

