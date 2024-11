Foto dall'archivio

Le parole del vicecapo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, Andrea Brandolini, in audizione

Il vicecapo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, Andrea Brandolini, nel corso dell’audizione sulla legge di bilancio nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato ha dichiarato: “Secondo le stime preliminari dell’Istat, la crescita del prodotto si è arrestata nel terzo trimestre: l’espansione nei servizi è stata compensata dalla forte contrazione dell’attività nell’industria. Secondo i dati recenti, ancora insufficienti a tracciare un quadro completo e affidabile, l’attività economica faticherebbe a recuperare slancio nello scorcio di quest’anno”.

Il rappresentante di Bankitalia ha poi aggiunto: “In prospettiva, la riduzione dei tassi di interesse e il recupero del potere d’acquisto delle famiglie potranno fornire un impulso positivo all’economia. Alla luce dei nuovi dati, tuttavia, in assenza di una significativa accelerazione dell’attività economica nella parte finale di quest’anno, la crescita del prodotto prefigurata nel Piano Strutturale per il biennio 2024-25 appare più difficile da conseguire”.

Il taglio del cuneo fiscale

“La conferma definitiva del taglio al cuneo sul lavoro dipendente elimina un elemento di incertezza normativa”, ha detto Brandolini. “Nella sua nuova versione non intacca i contributi sociali ed evita quindi di produrre squilibri nei conti della previdenza, una preoccupazione sollevata in passato da noi e da altri osservatori. L’effetto complessivo dell’intrecciarsi delle nuove regole con quelle preesistenti e il ricorso a diverse basi di calcolo (reddito da lavoro dipendente e reddito complessivo) per la determinazione dei benefici, andranno studiati con attenzione”.

“Le misure volte a ridurre l’onere fiscale per i lavoratori dipendenti a basso reddito, le modifiche e le aggiunte all’insieme dei trasferimenti a favore delle famiglie e gli interventi in materia di oneri detraibili non rendono tuttavia il sistema di tassazione personale dei redditi e di trasferimenti sociali più semplice e trasparente”. Così il Vice Capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, Andrea Brandolini, nel corso dell’audizione sulla legge di bilancio nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

