Accordo bloccato per la cessione di Ita a Lufthansa: lo riferisce il Corriere sul sito del quotidiano. “Il Gruppo Lufthansa sta rispettando l’accordo del 2023 con il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (Mef) per l’acquisizione di una quota iniziale del 41% di ITA Airways. La compagnia ha firmato il necessario pacchetto di misure correttive entro la scadenza concordata” ha riferito a LaPresse il Gruppo Lufthansa in merito alla trattativa con ITA Airways, commentando le anticipazioni.

Da quanto apprende LaPresse da fonti informate a Bruxelles, il pacchetto con gli impegni presi da Ita e Lufthansa per il via libera all’operazione non è stato ancora inviato alla Commissione europea. La scadenza di ieri riguardava la firma, mentre per la consegna la scadenza è lunedì prossimo. Da parte sua, l’Esecutivo Ue riferisce: “Siamo in contatto sia con Lufthansa che con il ministero dell’Economia italiano per Ita. Non possiamo commentare se abbiamo ricevuto o meno l’accordo“.

Secondo notizie di stampa, l’accordo tra il ministero dell’Economia e il gruppo Lufthansa su Ita Airways rischia di saltare dopo quasi due anni di trattative. Poco prima di inviare a Bruxelles i documenti per l’ok alle nozze le due parti avrebbero iniziato a “litigare”.

Il governo tedesco: “No comment”

Quelle tra Lufthansa e ITA Airways sono “trattative interne” per questo motivo il governo tedesco “non può commentare questo tipo di trattative”. Lo ha riferito a LaPresse una portavoce del ministero dell’Economia tedesco in merito alla trattativa tra Lufthansa e ITA Airways.

