L'azienda tedesca è fornitore per la filiera dell'automotive, registra debolezza business industriale e crollo e-car

Il fornitore automobilistico e industriale tedesco Schaeffler ha annunciato il taglio di diverse migliaia di posti di lavoro in Europa a causa della debolezza del suo business industriale e del crollo delle auto elettriche.

L’azienda ha comunicato la riduzione lorda di circa 4.700 posti di lavoro in Europa, di cui circa 2.800 in Germania. Le delocalizzazioni portano la riduzione netta in Europa a 3.700 posti di lavoro.

La Schaeffler prevede che la conversione consentirà di risparmiare circa 290 milioni di euro all’anno entro il 2029. Uno dei motivi della conversione è l’integrazione di Vitesco, che eliminerà i posti di lavoro amministrativi. Inoltre si registra una pausa nel settore industriale, che soffre della debolezza della domanda in Europa e ha registrato un calo delle vendite e degli utili nel terzo trimestre. Schaeffler aveva ampliato l’attività con diverse acquisizioni negli ultimi anni. La riconversione interessa ora gli stabilimenti acquisiti come le attività di Melior Motion ad Hameln, rilevate nel 2022. In Germania sono interessate 10 sedi dalle misure di smantellamento. Inoltre, sono interessate altre cinque sedi in Europa, due delle quali saranno chiuse. Ulteriori informazioni su queste sedi saranno annunciate entro la fine dell’anno. La maggior parte delle misure dovrebbe essere attuata tra il 2025 e il 2027.

