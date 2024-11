Terzo posto per Claudio Descalzi. Seguono Mazzoncini, Cairo, Armani, Messina, Del Fante, Cucinelli e de Meo

Pier Silvio Berlusconi sale al secondo posto della Top manager Reputation. L’Osservatorio ‘Top Manager Reputation’ pubblica ogni mese la classifica dei Top 100 Manager con la migliore reputazione online e fornisce dati, trend, approfondimenti e aggiornamenti sulla web reputation dei leader delle maggiori aziende italiane. Un’analisi che evidenzia ogni mese le performace, la leadership e le competenze manageriali dei Ceo italiani. Pier Silvio da mesi è stabilmente al primo posto nel settore Media e Telco. Mentre nella classifica generale, da un anno continua a scalare vertiginosamente la graduatoria conquistando, nel mese di ottobre, il secondo posto con il punteggio di 81,94. In testa alla classifica c’è Andrea Orcel di Unicredit con 84,89 di punteggio. Terzo gradino del podio per Claudio Descalzi di Eni con 79,81. Quarto posto per Renato Mazzoncini (A2A) 78,07. Quinto per Urbano Cairo (Cairo Communication 78,03). Seguono: Giorgio Armani (Giorgio Armani 77,80), Carlo Messina (Intesa Sanpaolo 77,76), Matteo Del Fante (Poste Italiane 74,82), Brunello Cucinelli (Brunello Cucinelli 74,77), Luca de Meo (Renault 72,47).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata