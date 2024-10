Insieme al governatore di Bankitalia presente anche Patuelli dell'Abi: "Tutelare risparmio italiani"

“La Bce ha difeso il valore reale del risparmio con una decisa stretta monetaria. Le migliori prospettive di inflazione hanno poi consentito una riduzione del tasso di riferimento ma le condizioni monetarie rimangono restrittive e richiedono ulteriori riduzioni“. Così il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio.

“Occorre porre attenzione alla fiacchezza dell’economia reale – continua Panetta – in assenza di una ripresa sostenuta, si correrebbe il rischio di spingere l’inflazione ben sotto l’obiettivo. Una situazione che la politica monetaria faticherebbe a contrastare e che va evitata”.

“Nella stessa Unione europea, finché non ci sarà l’unità anche delle regole fiscali, vi è e vi sarà forte concorrenza tra gli Stati per attrarre il risparmio e i capitali – afferma il presidente dell’Abi Antonio Patuelli intervenendo anche lui alla Giornata mondiale del risparmio – la pesante tassazione esistente in Italia spinge tante volte i risparmiatori italiani ad investire all’estero. Occorre correggere presto tutto questo, perché la tutela dei risparmiatori è una necessità etica e strategica per l’Italia“. Per Patuelli è anche necessario “meglio regolamentare le innovazioni tecnologiche e l’intelligenza artificiale anche a tutela del risparmio: è indispensabile e urgente un nuovo costituzionalismo digitale“.

