Le vendite globali sono diminuite del 7%. Per l'azienda tedesca dimostra necessità riduzione costi

Volkswagen ha registrato nel terzo trimestre un calo degli utili del 63,7%.

Per la casa automobilistica tedesca l’utile è stato pari a 1,576 miliardi di euro. Il fatturato è invece sceso solo dello 0,5% attestandosi a 78,5 miliardi di euro.

“Ciò dimostra l’urgente necessità di una significativa riduzione dei costi e di un aumento dell’efficienza“, ha affermato il capo finanziario di Volkswagen, Arno Anlitz.

Soprattutto il calo delle vendite sull’importante mercato cinese sta mettendo in difficoltà il Gruppo Volkswagen e i marchi Porsche e Audi (quest’ultima chiuderà uno dei suoi stabilimenti vicino Bruxelles).

Nel terzo trimestre le vendite globali sono diminuite del 7% a poco meno di 2,2 milioni di veicoli.

Alla fine di settembre Volkswagen ha ridimensionato per la seconda volta in pochi mesi le sue previsioni per l’intero anno e ora si aspetta un calo delle vendite (nove milioni di veicoli) e un rendimento inferiore del 5,6%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata