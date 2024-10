Società supporta i settori della Difesa, dello Spazio, e della sicurezza nazionale

Il consiglio di amministrazione di ‘Defence tech holding spa’ società benefit (Tinexta group), riunitosi in data odierna, ha deliberato con il parere favorevole del Collegio sindacale la nomina per cooptazione del Generale Luciano Carta quale nuovo consigliere di amministrazione della società.

La società è attiva nelle aree di business cyber security &technology for intelligence, communication & control system ed electronics a supporto principalmente dei settori della Difesa, dello Spazio, e della sicurezza nazionale.

Il consiglio di amministrazione della società risulta così costituito: Pier Andrea Chevallard, Presidente; Emilio Gisondi, amministratore delegato; Pietro Forgione, consigliere; Luciano Carta, consigliere; Simonetta Acri, consigliere indipendente; Andrea Rigoni, consigliere; Valerio Veronesi, consigliere.

Il subentro nel cda – viene spiegato – è avvenuto a seguito delle dimissioni irrevocabili rassegnate da Stefania Panico dalla propria carica di amministratore, e di cui il consiglio di amministrazione ha preso atto; Panico continuerà a rivestire l’incarico di cfo e Irm della società.

Il generale Luciano Carta ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Leonardo spa da maggio 2020 a maggio 2023 ed è vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’agenzia stampa LaPresse. Inoltre è senior advisor per i temi di intelligenza artificiale della fondazione Vittorio Occorsio. Vanta una lunga carriera come Ufficiale nella Guardia di Finanza, di cui è stato Generale di Corpo d’Armata dal 2014 fino al 2020, ricoprendo nel corso degli anni incarichi sempre più importanti e di prestigio. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri ha svolto attività nella direzione dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise) dal 2017 a maggio 2020, prima come vicedirettore per l’Intelligence tematica (2017-2018) e poi come direttore a partire (2018-2020).

Sono numerose e molte altre le cariche importanti e i ruoli di prestigio ricoperti dal generale Carta. Il suo curriculum vitae è disponibile sul sito della società (defencetech.it) nella sezione dedicata agli organi societari.

