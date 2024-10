In picchiata del 14% dopo la presentazione dei conti del terzo trimestre

Il titolo Campari crolla a Piazza Affari e sta cedendo oltre il 14%. Ieri la presentazione dei conti da parte di Campari sui primi 9 mesi del 2024 con vendite pari a 2,27 miliardi, in crescita del +2,1% in termini organici ma in base alla visibilità attuale, il colosso degli spirits prevede che la crescita organica delle vendite nette sarà a una sola cifra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata