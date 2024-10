Oltre 30 startup presentano progetti all'avanguardia in settori come biotech, cleantech, chimica verde e deeptech

Si chiama “FutureMatch 2024: Connect today, Create tomorrow”, l’evento collegato alla 0100 Conference che – dopo la premiazione delle startup vincitrici di Startcup Lombardia 2024- va a chiudere gli “Startup days”, la settimana dedicata alle iniziative imprenditoriali che guardano all’innovazione volta a un futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale.Presenti all’evento, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, tra gli altri, Guido Guidesi- Assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Salvatore Torrisi, Coordinatore scientifico di Musa Scarl, Fabrizio grillo, Presidente di Federated Innovation @MIND, Fiorenza Lipparini, Direttore Generale Milano&Partners, Benno Tieke, Direttore Portfolio Management Philip Veentures, Nicola Morea, Investment Manager di Fondazione Cariplo, Petra Koivuvaara, Investment Manager di Greencode Ventures, Stephan Rauscher, Partner di Earlybird, Caroline Winnet, di Berkeley SkyDeck, Carlo Mango, Consigliere Delegato di Cariplo Factory, e Federico Ferrazza, Direttore di Wired Italia.Organizzato e promosso da Regione Lombardia e MUSA- Multilayered Urban Sustainability Action, Future Match 22024 diventa un vero e proprio “palcoscenico” dove oltre 30 startup presentano progetti all’avanguardia in settori come biotech, cleantech, chimica verde e deeptech, favorendo il dialogo e la collaborazione tra innovatori e capitali.

Tre i momenti clou della giornata, che – dopo i saluti istituzionali- si apre con la presentazione e i pitch di 15 delle 30 startup presenti. Nello specifico:le 12 startup finaliste di Startcup Lombardia 2024, che lo scorso 23 ottobre si sono contese i Premi e le Menzioni speciali del progetto: BioFashionTech; BiosYness (Cleantech&Energy); Behavix; Leximore e SoBu (ICT&Services); Clean OS; Glutensens, INSIGHT, RoseBio (Life Sciences & MedTech); EFESO, FAST Aerospace e SMUSH Materials (Industrial Technologies); le 3 startup finaliste del programma ESA BIC, nato dall’accordo tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano con l’obiettivo di posizionare sempre di più l’Italia come hub innovativo per l’imprenditorialità legata allo spazio: Capsule Collection; Space2earth; SunCubes.Demo Day Berkeley SkyDeck Europe, Milano. Un momento centrale della giornata è rappresentato dal 5° Demo Day di Berkeley SkyDeck Europe, Milano, con la presentazione delle 9 startup (CloEE; Daspren; Drill Surgeries Ltd; DT Master Carbon; Flux Robotics; .omics; OpenGrant; SOULA; Trag) inserite nel programma di accelerazione SkyDeck Europe, frutto della collaborazione strategica di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Lendlease, Cariplo Factory e Berkeley SkyDeck, l’acceleratore globale di startup dell’Università della California. Il progetto SkyDeck Europe accompagna per 6 mesi la crescita di startup selezionate e ad alto potenziale tecnologico, offrendo loro l’accesso a un percorso di accelerazione che si alterna a sessioni di formazione, validazione tecnica ed advisory tecnologica, consolidandone così l’offerta di prodotti e servizi e preparandole alle ulteriori raccolte di capitali da parte di operatori finanziari qualificati che possano supportarne lo sviluppo imprenditoriale.

Competition Chimica Verde “Lombardia per uno sviluppo sostenibile 2024”. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposta sulla competition Chimica Verde, organizzata da Regione Lombardia e Federated Innovation @MIND, che va a premiare le startup che sviluppano soluzioni innovative nel campo della chimica sostenibile, come bio-materiali e processi circolari, fondamentali per la transizione ecologica.Tredici le startup finaliste, suddivise in sei categorie.Ai e analisi dei dati: Genogra; C-Prio. Processi innovativi a minor impatto: Biotitan; Active label.Bio feedstock e biomateriali: Exo Lab; Smush Materials.Chimica verde mobilità elettrica: RarEarth; Volta.Circolarità e tracciabilità: Bi-Rex; Northern Light; Resilco.Diagnosi e terapie innovative: Rilemo; Zereau.Matching Sessions e Networking. La giornata si conclude con le Matching Sessions, incontri one-to-one tra startup e investitori che permettono di approfondire le proposte presentate e creare opportunità di collaborazione. Nell’area Expo Innovation di Palazzo Lombardia, i partecipanti potranno esplorare le tecnologie esposte dalle startup e avviare dialoghi diretti, arricchendo ulteriormente le possibilità di networking e sviluppo?.

“Connettere innovatori e capitali e sostenere le neoimprese emergenti – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi – è decisivo per rafforzare la competitività internazionale della Lombardia, così da generare nuovi posti di lavoro, nuovo indotto economico, nuove tecnologie a beneficio di tutta la società”.”FutureMatch 2024 è un’occasione unica per mettere in contatto l’innovazione con le risorse necessarie per crescere e fare la differenza- ha dichiarato la Presidente di Musa Scarl, Giovanna Iannantuoni- Come MUSA, crediamo fortemente nel potere della collaborazione tra startup, università e investitori, un dialogo essenziale per trasformare idee promettenti in realtà capaci di incidere positivamente sul tessuto economico e sociale. Il nostro impegno è quello di facilitare questo ecosistema, creando le condizioni per uno sviluppo sostenibile, inclusivo e di lungo termine. Eventi come FutureMatch dimostrano come la tecnologia possa essere una forza motrice per un futuro più equo e accessibile a tutti”.

“Il progetto Chimica Verde, nato dal Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Federated Innovation @MIND, mira a promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo della chimica verde, che sono essenziali per consentire agli attori regionali di competere a livello globale. La chimica – ha osservato Fabrizio Grillo, Presidente di Federated Innovation @MIND – è il cuore pulsante di oltre il 95% del settore manifatturiero, costituendo una componente essenziale in tutti i settori industriali. Siamo orgogliosi di guidare un progetto così significativo, che favorirà i processi di co-innovazione tra i principali gruppi industriali del settore e l’ecosistema dell’innovazione, coinvolgendo spin-off universitari e startup con tecnologie ad alto potenziale applicativo. Questo offrirà un’opportunità straordinaria per accedere a talenti, brevetti e tecnologie avanzate”.

