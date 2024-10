Anche se è la trimestrale più forte. la discesa è dovuta ad aumenti dei costi e spese per manutenzione e riparazione

Lufthansa ha registrato ricavi in aumento del 5% anno su anno a 10,7 miliardi di euro (10,3 miliardi di euro nel 2023) nel terzo trimestre grazie al maggior numero di voli e alla crescita dei ricavi di Lufthansa Technik. Lo afferma il Gruppo precisando che si tratta del trimestre più forte in termini di ricavi nella storia di Lufthansa.

Il Gruppo ha generato un utile operativo (Ebit rettificato) di 1,3 miliardi di euro (in calo rispetto ai 1,5 miliardi di euro dello scorso anno), con un margine operativo del 12,5% (14,3 percento nel 2023). Il calo anno su anno – viene spiegato – è dovuto a significativi aumenti dei costi, in particolare per commissioni, spese per manutenzione, riparazione e operazioni e personale.

L’utile netto è sceso a 1,1 miliardi di euro (rispetto agli 1,2 miliardi di euro del 2023).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata