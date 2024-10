Firmata partnership per sviluppare Small modular reactor, il primo pronto nella centrale di Temelin entro il 2035

La società di energia elettrica ceca Cez ha firmato un accordo con la britannica Rolls-Royce Smr per una partnership strategica per sviluppare e distribuire piccoli reattori nucleari modulari. In base all’accordo, Cez acquisirà una quota del 20% in Rolls-Royce Smr.

Cez prevede di costruire il primo piccolo reattore modulare nell’attuale centrale nucleare di Temelin nella prima metà degli anni ’30. Si prevede che la partnership si tradurrà nell’installazione di fonti energetiche fino a 3 GW (Gigawatt) nella Repubblica Ceca.

Una centrale elettrica che utilizza un piccolo reattore modulare della società britannica dovrebbe produrre 470 MW (Megawatt) per 60 anni. Cez dovrebbe firmare un contratto entro marzo con Khnp della Corea del Sud per costruire almeno due reattori nucleari in Repubblica Ceca.

Cez parteciperà anche ad altri progetti di Rolls-Royce Smr in Europa e nel mondo. I piccoli reattori modulari sono un tipo di reattore nucleare che può generare fino a circa un terzo della quantità di energia di un reattore tradizionale. Gli sviluppatori affermano che i piccoli reattori saranno costruiti più velocemente e a un costo inferiore rispetto ai grandi reattori di potenza, adattandosi alle esigenze di una particolare posizione. La Repubblica Ceca fa affidamento su sei reattori nucleari per generare più di un terzo della sua elettricità e prevede di affidarsi all’energia nucleare e alle risorse rinnovabili dopo aver deciso di eliminare gradualmente il carbone per la generazione di energia entro il 2033 per ridurre le emissioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata