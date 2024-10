Elon Musk annuncia per le sue auto elettriche miglioramenti al sistema di guida autonoma già l'anno prossimo

L’utile netto del terzo trimestre di Tesla è aumentato del 17,3% rispetto a un anno fa, grazie alle vendite di veicoli elettrici più forti, e l’amministratore delegato Elon Musk, ottimista ha previsto una crescita delle vendite del 20-30% per il prossimo anno.

La forte performance ha cambiato la traiettoria dell’anno per l’azienda di Austin, Texas, che aveva visto diminuire le vendite e i profitti nei primi due trimestri.

Nella sua lettera agli investitori Tesla ha previsto una leggera crescita delle consegne di veicoli quest’anno, migliore rispetto agli 1,8 milioni consegnati in tutto il mondo nel 2023. Tesla ha dichiarato di aver guadagnato 2,17 miliardi di dollari da luglio a settembre, più del profitto di 1,85 miliardi di dollari registrato nello stesso periodo del 2023. Tesla ha dichiarato di aver venduto 462.890 veicoli da luglio a settembre, con un aumento del 6,4% rispetto a un anno fa.

I guadagni sono arrivati nonostante i tagli ai prezzi e i finanziamenti a basso tasso d’interesse che hanno contribuito a incrementare le vendite della vecchia gamma di veicoli dell’azienda durante il trimestre. Si tratta del primo aumento degli utili trimestrali di Tesla su base annua del 2024, un anno tormentato dal calo delle vendite e dei prezzi. Il fatturato del trimestre è salito del 7,8% a 25,18 miliardi di dollari, al di sotto delle stime degli analisti di Wall street (a 25,47 miliardi di dollari). Tesla ha guadagnato 72 centesimi per azione, battendo nettamente le aspettative degli analisti che si aspettavano 59 centesimi. Le azioni di Tesla Inc. sono salite di quasi il 12% nelle contrattazioni dopo la chiusura di mercoledì. In conference call con gli analisti, Musk ha dichiarato che l’aumento dei profitti è avvenuto nonostante un contesto difficile per le vendite di auto, con tassi di interesse sui prestiti ancora elevati. “Penso che se si considerano le aziende di veicoli elettrici in tutto il mondo, per quanto ne so – ha osservato Musk – nessuna azienda è redditizia“.

Inoltre nella lettera agli investitori si fa presente che Tesla è sulla buona strada per iniziare la produzione di nuovi veicoli, compresi modelli più economici, nella prima metà del prossimo anno. I nuovi veicoli utilizzeranno parti dei modelli attuali e saranno prodotti nelle stesse linee di assemblaggio dell’attuale gamma di modelli Tesla. Musk aveva dichiarato in passato che l’azienda sta lavorando a un’auto che costerà circa 25.000 dollari ma mercoledì ha detto che un nuovo veicolo accessibile costerà meno di 30.000 dollari, compresi gli incentivi fiscali del governo. Musk ha dichiarato che il sistema ‘Full self-driving’ di Tesla sta migliorando e che nel secondo trimestre del prossimo anno sarà più sicuro.

