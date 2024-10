In salita tutti e tre i piani degli abbonamenti, ora il listino va da 6,99 euro a 19,99 euro al mese

Netflix ha aumentato da oggi in Italia e Spagna i prezzi degli abbonamenti, come annunciato in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre. La piattaforma ha motivato l’aumento dei prezzi con la volontà di essere ancora più competitiva e offrire una gamma più ampia di titoli ai suoi milioni di utenti.

L’aumento riguarda tutti e tre i piani attualmente disponibili nei due Paesi. Il piano standard con annunci è passato da 5,49 euro al mese a 6,99 euro, il piano standard da 12,99 a 13,99 euro e il piano premium da 17,99 a 19,99 euro.

“Stiamo lavorando per migliorare la nostra monetizzazione, perfezionando i nostri piani e i nostri prezzi – ha affermato Netflix – la chiave è garantire una gamma di prezzi e piani in grado di soddisfare diverse esigenze. All’inizio del mese abbiamo aumentato i prezzi in alcuni Paesi dell’area Europa, Medioriente e Africa e in Giappone e da domani aumenteremo i prezzi in Spagna e in Italia. Nell’ultimo trimestre abbiamo eliminato gradualmente il piano basic negli Stati Uniti e in Francia e nel quarto trimestre faremo lo stesso in Brasile”.

