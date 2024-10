Al centro della sedicesima edizione: sostenibilità economica, sociale e ambientale

Dal 21 al 27 ottobre 2024 si svolge la sedicesima edizione della ‘Settimana per l’Energia e la Sostenibilità’ organizzata da Confartigianato. L’evento è stato aperto da un convegno a Milano, presso Palazzo Giureconsulti, con la partecipazione di figure istituzionali come Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese, Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia e con un videomessaggio di Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Settimana, che include 65 eventi in tutta Italia promossi da 50 Associazioni del sistema Confartigianato, è un’importante occasione per discutere il futuro sostenibile delle imprese italiane. Si approfondiranno temi legati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, con focus sull’utilizzo delle energie rinnovabili, la riqualificazione energetica e la prevenzione dei rischi idrogeologici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata