Incontri organizzati da Regione Lombardia e Musa con l'obiettivo di favorire la crescita delle startup

La Lombardia diventa il palcoscenico dell’innovazione con gli Startup Days, due eventi distinti con un unico obiettivo: supportare le iniziative imprenditoriali che guardano all’innovazione volta a un futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Organizzati da Regione Lombardia e MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action, gli Startup Days hanno come protagonisti indiscussi le Startup innovative e le loro idee. Le giornate del 23 e 29 ottobre 2024, organizzate all’interno di Palazzo Lombardia, saranno caratterizzate da incontri, pitch e opportunità di networking per le Startup emergenti, gli investitori e i professionisti del settore. Favorire la crescita delle startup attraverso i contatti con potenziali investitori, in modo da consolidare progetti in grado di generare un valore aggiunto per l’economia. Regione Lombardia prosegue nella sua strategia a sostegno delle iniziative imprenditoriali innovative, promossa dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e lo fa attraverso due eventi, gli ‘Startup Days’, in programma il 23 e 29 ottobre a Milano. Palazzo Lombardia, sede dell’ente regionale, ospiterà incontri tra start up emergenti, investitori e professionisti del settore, così da agevolare interazioni dirette e mirate e creare un terreno fertile per future collaborazioni.

La finale di StartCup Lombardia 2024

In particolare, il 23 ottobre, dalle ore 14 presso il Belvedere Berlusconi, si terrà la finale di StartCup Lombardia 2024, la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi, promossa da Regione Lombardia e MUSA Scarl. L’iniziativa mira a favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale, nate, ospitate o legate da rapporti di collaborazione con le Università e gli Incubatori Universitari lombardi. Le Startup finaliste avranno l’opportunità di presentare i loro progetti innovativi a una giuria di esperti e potenziali investitori, con l’obiettivo di vincere un premio in denaro che supporterà il loro percorso imprenditoriale.

La seconda tappa

La seconda tappa degli Startup Days si terrà il 29 ottobre, dalle ore 9 presso l’Auditorium Testori e la Sala Biagi di Palazzo Lombardia, con l’evento FutureMatch – Connect Today, Create Tomorrow, un nuovo format creato per favorire il contatto diretto tra Startup e investitori. Questo appuntamento è pensato per fornire un’opportunità concreta di dialogo e networking tra le giovani imprese e chi è in cerca di nuove idee da sostenere. All’interno di FutureMatch si svolgeranno due finestre tematiche di particolare rilievo: SkyDeck Europe Demo Day: una sessione dedicata alle Startup che partecipano al programma Berkeley SkyDeck Europe, l’acceleratore di Startup con sede a Milano che offre alle imprese emergenti un accesso diretto all’ecosistema imprenditoriale e di innovazione della Silicon Valley. Durante il Demo Day, alcune delle Startup più promettenti presenteranno i loro progetti innovativi di fronte a investitori internazionali; Competition Chimica Verde “Lombardia per un futuro sostenibile 2024”: questa competizione mira a premiare le Startup che operano nel campo della chimica sostenibile, settore strategico per la transizione ecologica. Le Startup finaliste presenteranno i loro progetti per promuovere soluzioni innovative e sostenibili, e i vincitori verranno premiati nel corso dell’evento.

Il presidente di MUSA: “Creare un contesto favorevole all’innovazione”

“Con gli Startup Days diventa sempre più concreto l’impegno di MUSA a supporto delle Startup innovative. Questi eventi mirano a creare un contesto favorevole all’innovazione, promuovendo progetti che hanno il potenziale di generare impatti significativi sia a livello locale che internazionale, e MUSA nasce proprio con questo obiettivo. Sostenere StartCupLombardia e il FutureMatch è quindi parte di questo impegno, e ci permette di contribuire a rendere la Lombardia leader in Italia per le Startup innovative, offrendo alle giovani realtà imprenditoriali l’opportunità di trasformare le loro idee in soluzioni concrete per un futuro tecnologico più inclusivo e sostenibile”, ha commentato Giovanna Iannantuoni, presidente di MUSA.

Startcup Lombardia e FutureMatch sono organizzati da Regione Lombardia e Musa Scarl (Multilayered Urban Sustainability Action), insieme a PoliHub, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi dell’Insubria, Università Commerciale Luigi Bocconi, B4i – Bocconi for innovation, Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione UniMiwww.startcuplombardia.it – www.musascarl.it e www.regione.lombardia.it.

