Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson, premiati per i loro studi su "come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità"

Il Premio Nobel per l’Economia è stato assegnato quest’anno a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson, tre professori ed economisti esperti nelle ricerche sulle differenze di prosperità tra le nazioni. Nello specifico, i tre sono stati premiati per i loro studi su “come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità”.

Daron Acemoglu

Daron Acemoglu è nato nel 1967 a Istanbul, Turchia. Ha un dottorato di ricerca conseguito nel 1992 presso la London School of Economics and Political Science, Regno Unito. Professore al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, USA.

Simon Johnson

Simon Johnson è nato nel 1963 a Sheffield, Regno Unito. Dottorato di ricerca 1989 presso il Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, dove attualmente insegna.

James A. Robinson

James A. Robinson è nato nel 1960. Ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1993 presso l’Università di Yale, New Haven, CT, USA. Professore presso l’Università di Chicago, IL, USA. Il premio è formalmente noto come Premio della Banca di Svezia in Scienze Economiche in memoria di Alfred Nobel. I primi vincitori furono Ragnar Frisch e Jan Tinbergen nel 1969.

L’anno scorso, la professoressa Claudia Goldin dell’Università di Harvard è stata premiata per le sue ricerche che aiutano a spiegare perché le donne di tutto il mondo hanno meno probabilità degli uomini di lavorare e perché guadagnano meno soldi quando lo fanno. È solo la terza donna tra i 93 premiati per l’economia. L’unico italiano a essersi aggiudicato il premio è Franco Modigliani, che vinse nel 1985 per i suoi lavori sul risparmio e i mercati finanziari.

