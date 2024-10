L'amministratore delegato: "Riuscire a fare 15 chilometri nel centro della città è un risultato rilevante"

L’inaugurazione dell’intera linea della metropolitana M4 di Milano “per Webuild rappresenta certamente un grande traguardo, perché nella nostra città riuscire a fare la quinta metropolitana, perché nella storia di questo si tratta, è un successo importante. Per i lavoratori che vi hanno partecipato oggi è un giorno di grande orgoglio“, ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, a margine del taglio del nastro a Milano alla fermata San Cristoforo. “È stata una sfida importante, perché riuscire a fare 15 chilometri nel centro della città e riuscire a farlo in questi tempi, compreso il Covid, credo che sia un risultato molto rilevante. Per noi significa lavorare, significa fare quello che facciamo dappertutto, significa essere italiani e portare questa tecnologia in giro per il mondo“, ha proseguito. “Con l’ex Ansaldo Breda, oggi Hitachi, lavoriamo dappertutto: da Copenaghen a Riyad, a Salonicco, che inaugureremo nei prossimi giorni. Questa competenza italiana, questo lavoro italiano oggi viene celebrato – ha spiegato Pietro Salini – È un momento particolarmente fortunato per le infrastrutture. Per noi è un momento di grande spinta. Stiamo crescendo molto, siamo cresciuti quest’anno in maniera significativa. Stiamo assumendo molte persone anche in Italia, abbiamo in programma di assumere quasi 10mila persone nell’arco dei prossimi due anni” ha concluso l’amministratore delegato.

