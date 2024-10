I dati dell'ufficio statistico dell'Ue

Ad agosto i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,6% nell’area dell’euro e dello 0,4% nell’Unione europea su base mensile. Lo stima Eurostat, l’ufficio statistico dell’Ue. Nel luglio 2024, i prezzi alla produzione industriale sono cresciuti dello 0,7% nell’area dell’euro e dello 0,8% nell’UE. Ad agosto 2024, rispetto ad agosto 2023, i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti del 2,3% nell’area dell’euro e del 2,1% nell’UE. I maggiori aumenti mensili dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Estonia (+2,2%), Grecia (+1,7%) e Spagna (+1,5%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Irlanda (-3,8%), Lituania (-1,7%) e Romania (-1,6%). I maggiori cali annuali dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Slovacchia (-18,3%), Lussemburgo (-6,9%) e Francia (-6,3%). I maggiori aumenti sono stati osservati in Romania (+2,8%), Bulgaria e Portogallo (entrambi +1,9%) ed Estonia (+1,7%).

+1,3% prezzi case nel II trimestre, +2,9% in Ue

Nel secondo trimestre del 2024, i prezzi delle case, misurati dall’Indice dei prezzi delle case, sono aumentati dell’1,3% nell’area dell’euro e del 2,9% nell’Unione europea rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Nel primo trimestre del 2024, i prezzi delle case sono diminuiti dello 0,3% nell’area dell’euro e sono aumentati dell’1,5% nell’Ue. Questi dati provengono da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Ue. Rispetto al primo trimestre del 2024, i prezzi delle case sono aumentati dell’1,8% nell’area dell’euro e dell’1,9% nell’UE nel secondo trimestre del 2024.Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, sei hanno registrato una diminuzione annuale dei prezzi delle case nel secondo trimestre del 2024, mentre venti hanno registrato un aumento annuale. I maggiori cali sono stati registrati in Lussemburgo (-8,3%), Finlandia (-4,8%) e Francia (-4,6%), mentre i maggiori aumenti sono stati registrati in Polonia (+17,7%), Bulgaria (+15,1%), Lituania (+10,4%) e Croazia (+10,0%).Rispetto al trimestre precedente, i prezzi sono diminuiti in due Stati membri, sono rimasti stabili in uno (Ungheria) e sono aumentati in ventitré Stati membri. I cali sono stati registrati in Francia e Belgio (entrambi -0,2%), mentre gli aumenti maggiori sono stati registrati in Croazia (+4,3%), Portogallo (+3,9%) e Spagna (+3,6%).

