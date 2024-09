È il primo al mondo ad utilizzare il sistema Reformer Fuel Cell a metanolo verde per la generazione di corrente elettrica

Il superyacht 50Steel Almax di Sanlorenzo ottiene la certificazione SEA Index. Sanlorenzo, partner dello Yacht Club de Monaco, ha voluto analizzare l’intensità di carbonio della sua ultima novità, presentata in anteprima allo YCM. Il superyacht da 50 metri, grazie all’accordo in esclusiva siglato con Siemens Energy, è il primo al mondo ad utilizzare il sistema Reformer Fuel Cell a metanolo verde per la generazione di corrente elettrica. Il sistema, totalmente carbon neutral, aumenta in modo significativo il tempo di permanenza in rada senza consumo di combustibile diesel, coprendo in zero emissioni circa il 90% del tipico tempo di utilizzo di un superyacht, consentendo di ridurre le emissioni del 20-30% a livello annuale.

Dopo uno studio dettagliato condotto dal Sea Index in collaborazione con i team tecnici riconosciuti del Lloyd’s Register e con elementi forniti da Sanlorenzo, il superyacht ha ricevuto la certificazione ufficiale. “Sanlorenzo 50Steel rappresenta un passo importante nel nostro percorso verso un’industria nautica più sostenibile e incarna la passione per le sfide che ci ha sempre guidato. Stiamo adottando soluzioni innovative per raggiungere questo obiettivo mantenendo le nostre linee eleganti e confortevoli. La nostra tabella di marcia per il 2030, che fa parte della nostra strategia di neutralità carbonica, sta prendendo forma e siamo ansiosi di realizzare le nostre nuove ambizioni”, afferma il ceo Massimo Perotti.

Il SEA Index, istituito nel 2020 dallo Yacht Club de Monaco e dal Credit Suisse (società del gruppo Ubs), è diventato lo standard di riferimento per la valutazione delle emissioni di CO2 delle imbarcazioni da diporto. Il suo scopo è supportare gli armatori desiderosi di essere più sostenibili e accompagnarli nella loro transizione verso pratiche migliori. Certificato dal Lloyd’s Register, Sea Index garantisce l’accuratezza delle valutazioni attraverso una rigorosa procedura prima di concedere la certificazione. Riconosciuto di recente dal marchio Capenergies, il Sea Index è ora distribuito anche in 15 porti e marine nel triangolo tra Mentone, Saint-Tropez e Bonifacio in Corsica, tra cui YCM Marina e i porti di Monaco (SEPM), nonché alle Seychelles (Eden Marina e Port Victoria).

