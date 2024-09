La leader di Francoforte: "Non subiamo pressioni di alcun tipo". Tajani aveva detto che il taglio di 25 punti base era stato "poco coraggioso"

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, risponde alle critiche da parte di alcuni esponenti del governo italiano, tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che hanno accusato la Bce di essere stata “poco coraggiosa” nel tagliare i tassi di interesse di soli 25 punti base. “La Banca centrale europea è un’istituzione indipendente. È affermato molto chiaramente nei trattati e negli articoli che non subiamo pressioni politiche di alcun tipo. Quindi, che si tratti di elogi o critiche, cerchiamo di stare completamente lontani da quelle espressioni e lavoriamo davvero sulla base del mandato, che è la stabilità dei prezzi”, ha detto Lagarde in conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo a Budapest. “Determiniamo anche la nostra posizione sulla base dei dati che riceviamo e delle prospettive di inflazione. Da un picco del 10,6% di inflazione del 22 ottobre, ora siamo scesi al 2,2% di inflazione. Penso che sia un po’ più basso in Italia, ma è sicuramente un buon passo verso il nostro obiettivo e siamo determinati a raggiungere l’obiettivo del 2% in un tempo ragionevole“.

