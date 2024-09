L'ex primo ministro ospite de 'Il tempo delle donne', evento organizzato dal Corriere della Sera alla Triennale di Milano

Mario Draghi ospite de ‘Il tempo delle donne’, evento organizzato dal Corriere della Sera alla Triennale di Milano. “Come mai la produttività in Europa è più bassa che negli Stati Uniti? In realtà se uno toglie il settore dell’alta tecnologia dagli Stati Uniti, il resto dell’economia è produttiva come in Europa, forse addirittura l’Europa ha fatto anche meglio”, ha detto l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Bce, intervistato da Luciano Fontana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata