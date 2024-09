La presidente della Banca centrale europea in conferenza stampa a Francoforte

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di abbassare il tasso sui depositi di 25 punti base.

“Sulla base della nostra valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell’inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria, non è opportuno compiere un ulteriore passo per moderare il grado di restrizione”, ha detto da Francoforte Christine Lagarde, presidente della Bce. “Siamo determinati a garantire che l’inflazione torni al nostro obiettivo di medio termine del 2% in modo tempestivo. Manterremo i tassi di policy sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata